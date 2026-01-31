Haberler

Antalya'da 25 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Antalya'da hakkında 25 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.Z., Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan hükümlü, adli makamlarca tutuklandı.

Antalya'da hakkında 25 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 25 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü A.Z., Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yakalandı.

Yapılan takip, analiz ve saha çalışmaları sonucunda yakalanan A.Z., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

