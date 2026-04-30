Antalya'da 25 bin 600 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 25 bin 600 kullanımlık sentetik kannabinoid madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelir ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar çerçevesinde; Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Alanya ilçesinde uyuşturucuyla mücadele devam ediyor. Bu kapsamda 1 şüpheli şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada; 1 kilo 80 gram sentetik kannabinoid (yaklaşık 25 bin 600 kullanımlık) ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı