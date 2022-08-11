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Antalya 3. sayfa haberleri | Antalya'da Kekova Adası'na bırakılan 160 düzensiz göçmen yakalandı

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Antalya 3. sayfa haberleri | Antalya'da Kekova Adası'na bırakılan 160 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya habere göre Antalya'nın Demre ilçesindeki Kekova Adası'nda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 160 düzensiz göçmen yakalandı.

Antalya'nın Demre ilçesindeki Kekova Adası'nda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 160 düzensiz göçmen yakalandı.

Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Üçağız Mahallesi'nde araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada Kekova Adası'nda çok sayıda mülteci olduğu tespit edildi. Tespit üzerine Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kemer Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Olay Yeri İnceleme Timi tarafından çalışma yürütüldü. İran, Irak ve Afganistan uyruklu ve içlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 160 düzensiz göçmen, Kekova Adası'na bırakıldıkları teknede yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin adli ve idari işlemlerin bitmesinin ardından, Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Antalya Göçmen 3. Sayfa Haberler

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