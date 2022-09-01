Antalya 3. sayfa haberi... Kumluca'da evin çatısında kenevir ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Antalya haber: Antalya'nın Kumluca ilçesinde jandarma ekipleri bir evin çatısında hint keneviri ele geçirdi. Antalya'nın Kumluca ilçesinde jandarma ekipleri bir evin çatısında hint keneviri ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı Adrasan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Adrasan Mahallesi'nde Ş.Ö.'nün evinin çatısında kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Şüphelinin evi ve eklentilerinde yapılan aramada; 7 kök dişi hint keneviri, 20 gram kurumaya bırakılmış kubar esrar, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Kumluca Antalya 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Antalya 3. sayfa haberi... Kumluca'da evin çatısında kenevir ele geçirildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.