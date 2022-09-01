Antalya 3. sayfa haberi... Kumluca'da evin çatısında kenevir ele geçirildi
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Antalya haber: Antalya'nın Kumluca ilçesinde jandarma ekipleri bir evin çatısında hint keneviri ele geçirdi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde jandarma ekipleri bir evin çatısında hint keneviri ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı Adrasan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Adrasan Mahallesi'nde Ş.Ö.'nün evinin çatısında kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Şüphelinin evi ve eklentilerinde yapılan aramada; 7 kök dişi hint keneviri, 20 gram kurumaya bırakılmış kubar esrar, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa