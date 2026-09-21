Antakya'da metruk iş yerindeki yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Antakya'da metruk iş yerindeki yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Haraparası Mahallesi'nde metruk bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevlerin çevreye yayılması önlenerek yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde metruk iş yerinde yangın çıktı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Haraparası Mahallesi'nde bulunan metruk iş yerinde yangın meydana gelmesi üzerine itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin çevreye yayılması önlenerek yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı