Antakya'da hapis cezası ile aranan 1 kişi tutuklandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde bilişim sistemi kullanarak hırsızlık yapan ve 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan Ü.Y. yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan Ü.Y. Antakya'da yakalandı.
Emniyetteki işlemleri sonrası şüpheli şahıs sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY
