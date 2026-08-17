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Antakya'da Ev Yangını Can Kaybı Olmadan Kontrol Altına Alındı

Antakya'da Ev Yangını Can Kaybı Olmadan Kontrol Altına Alındı
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Hatay'ın Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangının ardından soğutma çalışması yapıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan ev yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.

Yangın, Antakya ilçesine bağlı Zülüflühan Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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