Çöp toplama sırasında kamyonu yandı, itfaiyeye sürdü
Hatay'ın Antakya ilçesinde çöp topladığı esnada yanmaya başlayan çıkan çöp kamyonunun sürücüsü soluğu itfaiye istasyonunda aldı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'nde çöp toplayan kamyon, çöp topladığı esnada çöplerin alev almasıyla yanmaya başladı.
YANGINI FARK EDİNCE İTFAİYEYE SÜRDÜ
Bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangını fark eden sürücü, soluğu Antakya İtfaiye İstasyonu'nda aldı. İtfaiye istasyonuna gelen çöp kamyonunu gören itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü. Çöp kamyonu sürücüsünün durumu fark edip itfaiye istasyonuna aracı getirmesiyle araç alevlere teslim olmaktan kurtuldu.