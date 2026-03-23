Antakya'da binanın bodrum katında yangın
Hatay'ın Antakya ilçesinde Saraykent Mahallesi'nde bir evin bodrum katında çıkan yangında, itfaiye ekipleri hızlı müdahale ile alevleri kontrol altına aldı. Yangında bodrum katı zarar gördü.
Yangın, Antakya ilçesine bağlı Saraykent Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın bodrum katında başlayan yangında, kısa sürede bodrum katı dumanlar ile kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelerek alevlere müdahale eden ekipler, yangını söndürdü. Yangında bodrum kat zarar gördü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı