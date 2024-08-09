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Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kaza: 4 yaralı

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, otomobil ile kamyon çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Otomobil çarpmanın etkisiyle şarampole uçtu. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Polatlı-Konya yolu 115 mevkinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen Konya yönünden gelen kamyon ile Günyüzü yönünden gelen otomobil çarpıştı. Otomobil çarpmanın etkisiyle şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkışan 4 yaralı, araç içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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