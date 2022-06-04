Ankara'nın bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu - Haberler

Ankara'nın bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu

ANKARA - Başkent'in bazı ilçelerinde dolu etkili oldu. Kısa süreli etkili olan dolu çevreyi beyaza bürüdü.

Ankara'nın Beypazarı, Bala, Ayaş ve Elmadağ ilçelerinde etkili olan dolu çevreyi beyaza bürüdü. Bazı sürücüler araçları doludan zarar görmemesi için köprü altlarında bekledi. Kısa süreli etkili olan dolu ekili tarım arazilerine zarar verdi. Çiftçiler tarım arazilerinin büyük hasar gördüğünü belirtti. Şehrin çeşitli bölgelerinde dolu ve yağmur aralıklarla sürüyor.