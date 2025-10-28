Ankara'nın Ayaş İlçesinde Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Ankara'nın Ayaş ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Olay, Ankara-Ayaş yolu Akkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, refüje çarparak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü devlet hastanesine kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA