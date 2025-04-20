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Ankara Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 90 Kişi Tutuklandı

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen kapsamlı uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı. 4 ilde eşzamanlı yapılan operasyonda toplam 119 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik uzun süredir yürütülen planlı ve projeli soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan planlı ve projeli saha çalışmaları ile teknik ve fiziki takip sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen toplam 119 şüphelinin 17 Nisan 2025 tarihinden itibaren Ankara merkezli 4 ilde eşzamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir" denildi.

Soruşturma kapsamında, 90 şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halen aynı veya farklı suçlardan ceza infaz kurumlarında tutuklu bulunan 11 şüpheli haricinde gözaltına alınması talimatı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda bu aşamada toplam 94 şüpheli yakalanmıştır. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden adli kolluk nezdindeki soruşturma işlemleri biten ve 19 Nisan 2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilen toplam 94 şüpheliden 90'ı sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve belirli günlerde belirlenen yerlere başvurmak adli kontrol tedbirlerine hükmedilmiştir. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmanın 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde 4 Cumhuriyet Savcısı tarafından tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında ayrıca bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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