Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu çetelerine yönelik operasyon: 75 şüpheliye gözaltı kararı Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu çetelerine yönelik operasyon: 75 şüpheliye gözaltı kararı Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu çetelerine yönelik "Süpürme Operasyonu": 75 şüpheliye gözaltı kararı Ankara merkezli 8 ilde yaz mevsimi öncesinde uyuşturucu çetelerine yönelik 75 şüphelinin... Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu çetelerine yönelik operasyon: 75 şüpheliye gözaltı kararı Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu çetelerine yönelik "Süpürme Operasyonu": 75 şüpheliye gözaltı kararı ANKARA - Ankara merkezli 8 ilde yaz mevsimi öncesinde uyuşturucu çetelerine yönelik 75 şüphelinin yakalanmasıyla ilgili olarak "Süpürme Operasyonu" gerçekleştiriliyor. Operasyona çok sayıda Polis Özel Harekat, 132 ekip ve 400 personel katılıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu çetesine yönelik çalışma gerçekleştiriyor. Yaklaşık 1 yıl boyunca süren teknik ve fiziki takibin ardından, 8 ilde 75 şüphelinin adresi tespit edildi. Saat 06.00 sıralarında Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla 'süpürme' adı verilen eş zamanlı operasyona başlandı. 132 ekip ve 400 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, adreslerinde bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Polis Özel Harekat ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen operasyona, narkotik köpekleriyle şüphelilerin evlerinde aramalar gerçekleştirildi. Operasyona katılan ekiplerin çalışması devam ediyor. İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - 3. Sayfa Ankara 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu çetelerine yönelik operasyon: 75 şüpheliye gözaltı kararı - Haberler

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