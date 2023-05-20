Ankara-Kırıkkale yolunda sel nedeniyle trafik durdu Ankara-Kırıkkale karayolunda sağanak yağmur ve dolu sonrası meydana gelen sel ve su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ankara- Kırıkkale yolunda sel nedeniyle trafik durdu

ANKARA - Ankara-Kırıkkale karayolunda sağanak yağmur ve dolu sonrası meydana gelen sel ve su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ankara-Kırıkale karayolunda akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve dolu nedeniyle Lalahan mevkii ve Kayabi mevkiinde trafik durdu. Yolu açma çalışmaları devam ediyor.