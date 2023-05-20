Ankara-Kırıkkale yolunda sel nedeniyle trafik durdu
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Ankara-Kırıkkale yolunda sel nedeniyle trafik durdu Ankara-Kırıkkale karayolunda sağanak yağmur ve dolu sonrası meydana gelen sel ve su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapandı.
Ankara- Kırıkkale yolunda sel nedeniyle trafik durdu
ANKARA - Ankara-Kırıkkale karayolunda sağanak yağmur ve dolu sonrası meydana gelen sel ve su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapandı.
Ankara-Kırıkale karayolunda akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve dolu nedeniyle Lalahan mevkii ve Kayabi mevkiinde trafik durdu. Yolu açma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa