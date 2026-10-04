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Ankara Keçiören'de beyaz eşya servisi dolandırıcılığında 2 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara’nın Keçiören ilçesinde kendilerini beyaz eşya servisi olarak tanıtan 2 şüpheli, evlere giderek tamir yapmadan fazla para istedi. İhbar üzerine başlatılan çalışmada gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma sürüyor.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kendilerini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtarak, vatandaşları dolandıran 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Keçiören ilçesinde iki şahıs, kendilerini beyaz eşya servisi olarak tanıtan bir internet sitesi kurdu ve göstermelik bir dükkan kiralayarak tabela astı. Şahıslar, kendilerine gelen çağrılar üzerine evlere bakım yapmaya gitti. Gittikleri evlerde tamir yapmayan şahıslar, söyledikleri miktardan fazla para istedi. İhbar üzerine emniyet mensupları çalışma başlattı. Emniyet ekiplerinin çalışması sonucu, F.T. ve E.S. isimli iki şahıs gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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