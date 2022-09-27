Ankara 3. sayfa haberleri: Ankara'da yanan ev kullanılamaz hale geldi 3. Sayfa Haberleri Ankara haberlerine göre Ankara'da yanan ev kullanılamaz hale geldi Ankara'nın Bala İlçesi'nde bir evde çıkan yangın ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Ankara'da yanan ev kullanılamaz hale geldi ANKARA - Ankara'nın Bala İlçesi'nde bir evde çıkan yangın ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Kısa sürede küle dönen evde maddi hasar oluştu. Yangın gündüz saatlerinde Bala İlçesi Büyükbayat Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kısa sürede küle dönen evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Ankara Bala 3. Sayfa Haberler

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