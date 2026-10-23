Ankara Elmadağ'da otomobil aydınlatma direğine çarptı, 2 kişi yaralandı

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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaydettiği otomobil direğe çarptı. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, 05 BF 638 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinin ardından otomobilde bulunan 2 yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı