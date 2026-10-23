Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara Elmadağ'da otomobil aydınlatma direğine çarptı, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Elmadağ'da otomobil aydınlatma direğine çarptı, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, iddialara göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu. Araçta bulunan 2 kişi yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaydettiği otomobil direğe çarptı. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, 05 BF 638 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinin ardından otomobilde bulunan 2 yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Melek Mosso, İspanyol sevgilisini ailesiyle tanıştırdı: Çok güzel anlaştılar

İspanyol sevgilisini ailesiyle tanıştırdı: Çok güzel anlaştılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Buse Terim’den sevgilisiyle romantik konser paylaşımı

Buse Terim sevgilisiyle konserde aşka geldi: Seni bulup...
AK Parti iddialarına noktayı koydu! Besim Dutlulu sessizliğini bozdu

"Manisa da AK Parti'ye geçecek" iddialarına belediye başkanından yanıt
Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! O çocuk büyüdü, son halini görenler tanıyamıyor

Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! Son halini görmeniz lazım

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı

Yeni Partili belediye başkanı için tutuklama kararı
96 yaşındaki TikTok ninesi, 15 milyon takipçisiyle huzurevi masrafını kendisi ödüyor

96 yaşında 15 milyon takipçi! Aylık 12 bin dolarlık faturayı o ödüyor
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Salah alev alev yanıyor! 13 yıl sonra bir ilk

Bu adamı kim durduracak? Alev alev yanıyor