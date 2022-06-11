Fırtınaya dayanamayan çatı böyle uçtu - Haberler

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Fırtınaya dayanamayan çatı böyle uçtu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fırtınaya dayanamayan çatı böyle uçtu Ankara'da yaşanan fırtına sırasında bir çatının uçması vatandaş tarafından görüntülendi.

Fırtınaya dayanamayan çatı böyle uçtu

ANKARA - Ankara'da yaşanan fırtına sırasında bir çatının uçması vatandaş tarafından görüntülendi.

Ankara'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına sırasında Altındağ ilçesi Güneşevler semtinde bir binanın çatısı uçtu. Çatının uçması bir vatandaş tarafından görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Mithat Tibre - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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