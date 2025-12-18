Elmadağ'da zincirleme kaza: 4 yaralı
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Ankara-Samsun Karayolu'nda meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafik akışında aksama yaşandı.
Kaza, sabah saatlerinde Ankara- Samsun Karayolu, Elmadağ mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere nakledilirken, kaza nedeniyle trafik akışında bir süre aksamalar yaşandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa