Elmadağ'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara- Samsun Karayolu, Elmadağ mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere nakledilirken, kaza nedeniyle trafik akışında bir süre aksamalar yaşandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA