Ankara'da yangın sonucu 3 ev kullanılmaz hale geldi
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Ankara'da yangın sonucu 3 ev kullanılmaz hale geldi Ankara'nın Beypazarı İlçesinde çıkan yangın sonucu 3 ev kullanılamaz hale geldi.
Ankara'da yangın sonucu 3 ev kullanılmaz hale geldi
ANKARA - Ankara'nın Beypazarı İlçesinde çıkan yangın sonucu 3 ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, Beypazarı İlçesi Karaşar Beldesi Köseler Mahallesi'nde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken 3 ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Seyit Çakır - 3. Sayfa