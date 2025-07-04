Ankara'da Yangın: Minibüs Kullanılamaz Hale Geldi

Ankara'da Yangın: Minibüs Kullanılamaz Hale Geldi
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Çankaya'da meydana gelen minibüs yangınında sürücü hafif yaralandı, araç ise hurdaya döndü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara'da yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, saat 07.15 sularında Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı'nda 16 ENF 168 plakalı minibüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda sürücü elinden hafif şekilde yaralanırken, yanan minibüs ise hurdaya döndü. Yangın nedeniyle kapanan yol, yanan aracın kurtarıcı ile çekilmesinin ardından açıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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