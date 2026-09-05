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Ankara'da Uyuşturucu ve Fuhuş Operasyonu: 14 Gözaltı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik soruşturma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı ile ikametlerinde arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.

Operasyon kapsamında 14 şüphelinin gözaltına alındığı, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik soruşturma işlemlerinin çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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