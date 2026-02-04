Adana'da 10 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Ankara'da uyuşturucu madde ticareti suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Adana'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi Mutafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendiği H.A.'ya GBT sorgusu yaptı. Yapılan GBT sorgusunda H.A.'nın Ankara Batı Yerel İlamat Masasınca "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan" 10 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan firari hükümlü polis merkezine götürüldü.

Polis merkezi ve adliyede işlemleri yapılan hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA