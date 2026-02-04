Haberler

Adana'da 10 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Uyuşturucu madde ticareti suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan H.A., Adana'da yakalandı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Ankara'da uyuşturucu madde ticareti suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Adana'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi Mutafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendiği H.A.'ya GBT sorgusu yaptı. Yapılan GBT sorgusunda H.A.'nın Ankara Batı Yerel İlamat Masasınca "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan" 10 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan firari hükümlü polis merkezine götürüldü.

Polis merkezi ve adliyede işlemleri yapılan hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
