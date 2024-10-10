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Ankara'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 5 Gözaltı

Ankara'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 5 Gözaltı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 1 kilo 504 gram kokain, bir ruhsatsız tabanca ve 175 bin 400 lira ele geçirildi.

Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çankaya'da icra ettikleri operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği 5 şüpheliyi gözaltına aldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda ise 1 kilo 504 gram kokain, 1 ruhsatsız tabanca, 17 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 175 bin 400 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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