Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Keçiören'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen İ.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı. Operasyonda 1.2 kilogram sentetik kannobinoid ve 122 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Keçiören'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NSM) ekiplerince yapılan çalışma sonucunda İ.Ç. isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keçiören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın evine düzenlenen operasyon sonucunda 1.2 kilogram sentetik kannobinoid, 122 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon sonucu malzemelere el konulurken, İ.Ç. isimli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - ANKARA

