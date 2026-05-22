Ankara'da tırda 228 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Ankara Emniyeti'nin Kahramankazan gişelerinde durdurduğu şüpheli tırda 228 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda parça ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüpheli bir tırı Kahramankazan'daki gişelerde durdurdu. Tırda yapılan aramada 228 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan tır sürücüsü Ö.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı