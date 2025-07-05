Ankara'da Tarla Yangını Söndürüldü

Ankara'da Tarla Yangını Söndürüldü
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Güdül ilçesinde bulunan Yeşilöz Mahallesi'nde bir tarlada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Ankara'nın Güdül ilçesinde çıkan tarla yangını söndürüldü.

Olay, Yeşilöz Mahallesi'nde Yazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tarlada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın söndürülürken, olay maddi hasar ile atlatıldı. Yangının çıkış sebebi hakkında inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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