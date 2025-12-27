Ankara'da 3 otomobil kazaya karıştı: 1 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir otomobilin takla atarak iki otomobile çarptığı kazada bir kişi yaralandı.

Olay, Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 Y 1106 plakalı bir otomobil kontrolü kaybederek önce 06BBD 454 plakalı otomobile sonra 07 CHY 425 plakalı otomobile çarpıp takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada takla atan otomobilden kimse yaralanmazken, 06 BBD 454 plakalı otomobile bulunan İ.Y. isimli vatandaş yaralandı. Yaralanan vatandaş olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA