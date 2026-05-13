Haberler

Ankara'da "Sanal Çetelere" operasyon: 19 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da sosyal medyada silahlı fotoğraflar paylaşan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, yaralama, tehdit ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarıyla ilgili olarak başlatıldı.

Ankara'da, sosyal medya hesaplarında silahlı fotoğraflar paylaşan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada silahlı paylaşımlara yönelik soruşturma başlattı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, sosyal medya hesaplarında silahla ateş eden ve silahlı fotoğraflar paylaşan şahısları deşifre edildi. Silahlı fotoğraflarını yayınlayarak sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan şahısların adresleri takibe alındı. Yapılan takip ve tarassut sonucu yaralama, tehdit, ruhsatsız silah bulundurma ve uyuşturucu suçlarından çok sayıda kaydı olan şüphelilere yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı. Altındağ ilçesinde yapılan operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde Gasp Büro timlerince arama yapıldı. Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, "Sanal Çetelere" yönelik yapılan operasyonların kararlılıkla süreceğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı

Böcek ailesinin etkin pişmanlık ifadeleri sonrası 3 ilde operasyon
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHamdiye Demir:

Çok güzel bir operasyon! Sosyal medyada böyle tehlikeli tipler dolaşmaya devam ederse toplum asla rahat yaşayamaz!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeynep Özdemir:

Sosyal medyada böyle tehlikeli davranışlar çoğalıyor maalesef ?? Avrupa'da bu tür operasyonlar daha hızlı sonuçlandırılıyor ama bizde sistemin yavaş işlemesi hep problem olmuş ?? Umut edelim bu sefer işi düzgün yapıyorlar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞenay Kılıç:

Ben de gençlik yıllarımda böyle saçmalıklar yapanları görüyordum, hep aynı şey oluyor, birkaç gün haberde kalıyor sonra unutuluyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin İrfan Can Kahveci'nin geleceği için kararı aynı

İki başkan adayının da kararı aynı: İşte İrfan'ın Fener'deki geleceği
Adıyaman’da ev sahibi-kiracı kavgasında taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu

Kenti birbirine kattılar: Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu
İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

Fuhuş operasyonunda iş insanı tutuklandı
Al-Nassr taraftarları, Al-Hilal’in VIP tribününe sopalarla saldırdı

Maçın ortasında resmen savaş çıktı

Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı

Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı
Ankara'da sosyal medyada silahlı paylaşım yapan 19 şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medyada silahlı paylaşım yapıp meydan okuyorlardı! 19 gözaltı
Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade! Sebebi bir kadın çıktı

Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade! Sebebi bir kadın çıktı
Çok Güzel Hareketler 2'de 'Papaz' krizi: Tepkilerin ardından yayından kaldırıldı

Ünlü programda "Papaz" krizi! Apar topar yayından kaldırıldı