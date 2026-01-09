Haberler

Şiddetli fırtınadan dolayı sökülen dış yalıtım malzemeleri üzerine düştükleri otomobillerin hasar almasına neden oldu
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına, binaların dış yalıtım malzemelerinin parçalanmasına ve araçlarda maddi hasara yol açtı. Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ankara'da etkisini gösteren şiddetli fırtınadan dolayı Etimesgut ilçesinde binaların dış yalıtım malzemeleri parçalandı. Parçalanan malzemeler park halindeki araçların üzerine devrilerek araçlarda hasar meydana getirdi.

Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Elvankent Mahallesinde meydana geldi. Yoğun fırtınadan dolayı binaların dış yalıtım malzemeleri parçalandı. Parçalanan malzemeler rüzgarın etkisiyle uçarak civardaki araçların üzerine devrildi. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kayda alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
