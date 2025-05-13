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Ankara'da Seyir Halindeki Automobil Alev Alev Yandı

Ankara'da Seyir Halindeki Automobil Alev Alev Yandı
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Ankara'nın Ayaş ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünden alev alan otomobil, sürücüsünün durmasıyla birlikte kısa sürede tamamen yandı. Yangın sonrası araç kullanılmaz hale gelirken, itfaiye ve polis olay yerine sevk edildi.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü.

Alınan bilgiye göre, D-140 karayolunda Ayaş ilçesinden merkez istikametine seyreden otomobil, henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı motor bölümünden alev aldı. Yangını fark eden sürücü otomobili durdurarak aşağıya indi. Otomobilde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek aracı tamamen sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü. Araç tamamen kullanılmaz hale gelirken polis ekipleri çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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