Ankara'da seyir halindeki araçta yangın çıktı

Ankara-Nallıhan karayolunda seyir halindeki bir araç, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Mahallesi Ankara Nallıhan D140 Karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı