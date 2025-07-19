Ankara'da Sel Felaketi: Kadın ve Çocuğu Mahsur Kaldı

Ankara Keçiören'de su basan evinde çocuğuyla birlikte mahsur kalan kadın sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan anne, "Çocuğumla evdeydim. Camlar patladı, içeriyi su bastı" dedi.

Keçiören ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 1071. Sokak'ta yer alan Çağla apartmanının alt katındaki apartman dairesinin duvarları dün meydana gelen sel nedeniyle yıkıldı. Evde mahsur Asuman Paker ile çocuğu ve diğer bir kişi ise ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye nakledildi. Havanın aydınlanmasının ardından evinin son halini gören Paker ise sinir krizi geçirdi. Yaşadığı durumun çok zor olduğunu söyleyen ve gözyaşlarına hakim olamayan Paker, "Burası benim evimdi. O sırada çocuğumla evdeydim. İşten gelmiştim. Birden patlama sesi duydum. Camlar patladı. İçeriyi su bastı, boyumuzu aştı. O an çok zor şeyler yaşadım" dedi. - ANKARA