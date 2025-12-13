Haberler

Sahte ilaç üreten ve piyasaya süren 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Ankara'da düzenlenen operasyonla sahte ilaç üreten bir kişi gözaltına alındı ve yaklaşık 2.4 milyon lira değerinde sahte etiketli gıda takviyesi ele geçirildi.

Ankara'da sahte ilaç üreten ve piyasaya süren bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü, İSTH Şube Müdürlüğü ve Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince TKF ve PİF kapsamında sahte ilaç üreten ve piyasaya süren bir şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Şüpheli M.T.R isimli şahsa yönelik Ankara ili Yenimahalle ilçesi sınırları içerisinde bulunan bir otel odasında (Polis Bölgesi) alınan arama kararına istinaden yapılan arama neticesinde; piyasa değeri yaklaşık olarak 2 milyon 400 bin lira, 8 bin 100 Adet Sahte Etiketli Gıda Takviyesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında adli tahkikata başlanıldı. - ANKARA

