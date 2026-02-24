Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin pastaneye girdiği an kameraya yansıdı

Haberler

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil, yol kenarındaki pastaneye çarparak içeri girdi. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak iş yerinde ve araçta hasar oluştu.

Ankara'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, pastaneye girerek durabildi. Kaza anı dükkanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Etimesgut ilçesi Bağlıca Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir pastanenin camına çarparak içeriye girdi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde ve araçta hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
