Ankara'da otomobil ile traktör çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir otomobil ile kavşağa giriş yapan traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ankara'da bir otomobil ile çıktığı kavşağa giriş yapan traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.
Kaza, Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarı Karacakaya mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki otomobil, kavşaktan çıktığı anda traktörle çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralandığı belirlenen iki kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA