Ankara'da motosikletin taksiye çarpma anı kamerada

ANKARA - Ankara'nın Mamak İlçesi'nde motosikletin kayarak taksiye çarpma anı kameraya yansıdı.

Mamak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, hatalı şerit değiştiren taksiye çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmadı. Kaza bir başka aracın kamerasına yansıdı.