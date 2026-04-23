Ankara'nın Çankaya ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. Motosikleti ile seyir halinde olan A.D., sağ şeride geçerken aynı yönde seyir halinde olan 09 ABK 040 plakalı hafif ticari aracın da sağ şeride geçmeye başlaması ile kaza yaşandı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücü A.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı