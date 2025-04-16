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Ankara'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı. Kazaya sürüş hakimiyetini kaybeden motosikletin bariyerlere çarpması sebep oldu.

Ankara'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde sürüş hakimiyetini kaybeden motosikletli bariyerlere çarparak savruldu. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Doğukent Caddesi üzerinde meydana geldi. Doğukent Caddesi Çankaya ilçesinden Mamak ilçesine gitmekte olan motosiklet, kontrolden çıkması sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücü ve yolcu savurdu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza da ağır yaralanan bir kişiyi hastaneye sevk ederken diğer kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa
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