Ankara'da Kurban Bayramı İçin Helikopter Destekli Trafik Denetimleri
Jandarma, Kurban Bayramı tatili kapsamında Ankara'da helikopter destekli trafik denetimleri gerçekleştiriyor. Arefe günü de denetimlere devam edilirken, olumsuz durumlara anında müdahale ediliyor.
Ankara'da Kurban Bayramı tatili tedbirleri kapsamında, jandarma sorumluluk bölgelerindeki kara yollarında helikopter destekli trafik denetimleri gerçekleştiriliyor.
Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) Trafik Daire Başkanlığı ile Havacılık Komutanlığı ekiplerince, Kurban Bayramı tatili kapsamındaki trafik denetimlerine Arefe gününde de devam edildi. Yerdeki ekiplere havadan helikopterle destek sağlanırken, tespit edilen olumsuz durumlara ise anında müdahale edildi. Ankara'yı diğer illere bağlayan yollarda henüz aşırı yoğunluk olmadığı gözlemlenirken, denetimlerin bayram tatili süresince devam edeceği bildirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa