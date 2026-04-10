Ankara'da kimya fabrikasında yangın
Alınan bilgilere göre, Alcı OSB Mahallesi 2000 Cadde üzerinde bulunan bir kimya fabriksında yangın çıktı. Gelen ihbar üzerine bir çok bölgeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca AKOM koordinasyonunda 5 adet tanker aracı ve 1 adet JCB kepçe yönlendirildi. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı