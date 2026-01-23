Haberler

Ankara'da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Güncelleme:
Ankara'nın bazı bölgelerinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kayganlaşan yollarda bir dizi kaza meydana geldi. Yokuş aşağı giden araçlar kontrolden çıkarak kazalara yol açtı, bir sürücü yaralandı.

Ankara'nın bazı bölgelerinde kar yağışı sonrası kayganlaşan yol nedeniyle kazalar meydana geldi.

Ankara'da yaşanan kar yağışı sonrasında gece saatlerinde havanın da soğuması ile beraber kayganlaşan yollarda kazalarda beraberinde geldi. Özellikle yokuş olan yerlerde sürücüler zor anlar yaşadı. Keçiören ilçesi Ufuktepe mahallesinde yokuş aşağı inen bir araç kontrolünü kaybederek bir binanın bahçesine girdi. Subayevleri mahallesinde de benzer bir kaza yaşandı. Yokuş aşağı seyir halinde olan bir hafif ticari araç bir binanın bahçe duvarına çarptı. Araç olay yerine gelen vinç marifeti ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Ayaş yolu Yenikent girişi mevkiinde ise B.A. idaresindeki araç kontrolü kaybederek yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Kaza sonucu 2004 doğumlu B.A. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye sevk edilirken kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
