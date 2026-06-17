Haberler

Ankara'da iki kız kardeşin ölümüne neden olan sürücü 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Ankara'da iki kız kardeşin ölümüne neden olan sürücü 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da kamyonun çarptığı iki kız kardeşin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada sanık, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine ve sürücü belgesinin 3 yıl süreyle geri alınmasına karar verdi.

Ankara'da kamyonun çarptığı iki kız kardeşin hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme, sanığı 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilirken, sürücü belgesinin de 3 yıl süreyle geri alınmasına hükmedildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık şoför Murat Üneş, hayatını kaybedenlerden Anıl Gülçür'ün çocukları ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçundan cezalandırılması şeklinde mütalaasını sundu. Mahkeme başkanı, daha sonra savunma yapması için sanık Üneş'e söz verdi. Üneş, "Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Keşke böyle kaza yaşanmadaydı. Ben sizin adaletinize sığınıyorum" dedi.

Ardından hükmünü açıklayan mahkeme, sanık Üneş'i "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verirken, sürücü belgesinin de 3 yıl süreyle geri alınmasına hükmetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü

ABD, Halkbank davasında kararını 9 yıl sonra verdi
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti

Rozetini Özgür Özel'in taktığı isim, CHP'den istifa etti

Sokak kan gölüne döndü, yaralı babanın feryadı yürek dağladı: Sakın ölme

Sokak kan gölüne döndü, yaralı babanın feryadı yürek dağladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emsal karar! Artık onlar da ihbar tazminatı alacak

Milyonları ilgilendiren emsal karar! Artık onlar da tazminat alacak
Bahçeli'nin 'Yanındayız' dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale

Bahçeli "Yanlarındayım" dedi ama gelen görüntülere bakın

2 gündür aranan 25 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Kahreden son! Daha 25 yaşındaydı

Öldüren kumpir için komik tazminat

Öldüren kumpir için komik tazminat! Aile isyan etti
Profesör Mahir İğde’den korkutan “Ejderha Nefesi' uyarısı: Çocukların yeni eğlencesi kabusa dönüşmesin!

Uzman isim o atıştırmalık için uyardı
Evlat acısıyla yıkılan annenin feryadı yürekleri dağladı: Ece İrtem'in annesi cenazede ayakta duramadı

Evlat acısıyla yıkılan annenin feryadı yürekleri dağladı
Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor

Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor