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Ankara'da Kağıt Toplayan Kadının Üzerine Çöp Konteyneri Devrildi

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Ankara'nın Sincan ilçesinde, kağıt toplayan bir kadının üzerine çöp konteyneri devrildi. Vatandaşlar kadına yardım etti.

Ankara'da kağıt toplayan kadının üstüne çöp konteyneri devrildi

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde, kağıt toplayan bir kadının üzerine çöp konteyneri devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Tandoğan Mahallesi Garip Sokak üzerinde kağıt toplayan bir kadının üzerine çöp konteyneri devrildi. Kadın çevredeki insanlardan yardım istedi. Kadını gören Çetin Salar isimli bir vatandaş kadını üzerine devrilen konteynerin altından çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa
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