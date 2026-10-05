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Ankara'da jandarma operasyonlarında 13 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Narkotik Suçlarla Mücadele koordinesinde il ve ilçelerde düzenlediği operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 2 kilo 980 gram kubar esrar, 3 gram sentetik narkotik madde ve 14 Lyrica ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il ve ilçelerde jandarma sorumluluk sahasında uyuşturucu madde ticareti yapan 13 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu madde ticareti, nakli ve kullanımına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 2 kilo 980 gram kubar esrar, 3 gram sentetik narkotik/psikotrop madde ve 14 adet Lyrica ele geçirildi. Operasyonlarda 13 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda 8 olay meydana gelirken, 13 şüpheli hakkında gözaltına alındı. Çalışmalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra tabanca, kuru sıkı tabanca, yarı otomatik av tüfeği ve 87 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele kapsamında adli ve mülki görevlerine, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinciyle devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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