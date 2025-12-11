Haberler

Ankara'da işçi servisi devrildi: 14 yaralı

Nallıhan ilçesinde işçileri taşıyan servis aracı, kaygan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Olayda 14 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde işçileri taşıyan servisin yağmurdan ötürü kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çayırhan ve Nallıhan'dan işçileri taşıyan servis aracı, sabah saatlerinde yağmurdan ötürü kayganlaşan Nallıhan-Göynük yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede kaza yerine ulaşarak, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kazada yaralanan 14 kişi, Göynük, Bolu ve Nallıhan'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
