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Ankara'da iş merkezi kurşunlama olayında 5 tutuklama

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Ankara’da Timko İş Merkezi Tr Invest İş Merkezi’nde meydana gelen kurşunlama olayıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Ankara'da Timko İş Merkezi Tr Invest İş Merkezi'nde meydana gelen kurşunlama olayıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 13 Ağustos günü saat 03.50 sıralarında Timko İş Merkezi Tr Invest İş Merkezi'nde meydana geldi. Olayla ilgili Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerin tamamı hakkında tutuklama kararı verdi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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