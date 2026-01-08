Hafriyat kamyonunun üzerinden geçtiği kadın hayatını kaybetti

Haberler

Ankara Mamak'ta yere düşen cüzdanını almaya çalışan 63 yaşındaki kadın, hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Mamak ilçesi Yeni Bayındır Mahallesi Mavi Göl Caddesi'nde meydana gelmişti. Alınan bilgilere göre, 63 yaşındaki Y.D. adlı kadına, düşürdüğü cüzdanını yerden almaya çalıştığı sırada 06 FMY 269 plakalı hafriyat kamyon çarptı. Kamyonun altında kalarak yaklaşık 6 metre sürüklenen yaşlı kadın ağır yaralandı. Kamyon şoförü olaya ilişkin gözaltına alındı. Hastaneye sevk edilen kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
