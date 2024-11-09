Ankara'da Fuhşa Zorlanan 51 Kadın Kurtarıldı, 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'da eğlence mekanları ve otellere icra edilen operasyonlarda fuhşa zorlanan 51 mağdur kadın kurtarılırken 15 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçu çerçevesinde belirlediği 8 eğlence mekanı ile 4 otele operasyon düzenledi. Aralarında işletme müdürleri ve çalışanlarının da bulunduğu toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ifadelerinde zor durumda kaldıkları için fuhuş yaptığını belirten 51 mağdur kadın kurtarıldı. Baskın düzenlenen iş yerlerinin ticaretten men edileceği aktarıldı. - ANKARA